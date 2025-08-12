وزير الداخلية: أكثر من 3.4 مليون زائر غادروا حدود البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان إسكندر مؤمني، أثناء زيارته للبنية التحتية لحدود خسروي والاطلاع على عملية حركة الزوار عبر هذه الحدود برفقة نائب الرئيس التنفيذي ومحافظ كرمانشاه ومجموعة من المسؤولين الإقليميين، أضاف للصحافة: حتى الآن، عبر أكثر من نصف مليون زائر حدود خسروي، وبفضل التعاون الوثيق بين إيران والعراق، تحسنت ظروف الحركة على حدود خسروي بشكل ملحوظ. أكد وزير الداخلية على التوجه الإيجابي لحركة زوار الأربعين عبر معبر خسروي، قائلاً: "أصبحت حركة المرور على معبر خسروي أكثر سلاسةً وتنظيماً مقارنةً بالعام الماضي، وقلّت التأخيرات إلى أدنى حد".

وأضاف: "لقد لعب نظام سجاد دوراً فعالاً في تسهيل مرور الزوار، وأدى التنسيق مع الحكومة العراقية من خلال الاجتماعات المشتركة وتوقيع الاتفاقيات إلى التنفيذ الكامل والتشغيل الفعلي للبرامج على الحدود".

وأضاف مؤمني: "خاصةً على معبر خسروي وباقي حدود البلاد، تمت إدارة المواصلات العامة بشكل جيد، ولم تُسجل أي مشاكل حتى الآن، ونأمل أن يستمر هذا التوجه الإيجابي خلال أيام الذروة للعودة".

وفي إشارة إلى الأمن على حدود البلاد الستة، قال: "جميع الحدود تحت حماية قوات الأمن والجيش وحرس الحدود، والأمن مُستتب بالكامل، ولم تُسجل أي مشاكل أمنية حتى الآن". كما أشاد وزير الداخلية بالجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارات والبلديات والمؤسسات العامة و المواكب والشعب، وقال: "إن الشغف والحماس لتقديم الخدمة خلال هذه الأيام الثقافية والروحية العظيمة، دليل على التضامن الشعبي والمسؤول الذي لا مثيل له، والذي مكّن الزوار من إكمال رحلتهم بسلام وأمان تام".

/انتهى/