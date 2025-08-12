تأهل منتخب إيران لكرة السلة للسيدات إلى المباراة النهائية من دوري الأمم الآسيوية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن منافسات اليوم الثاني من دوري الأمم الآسيوية (دوري الأمم الآسيوية للشباب 3×3 2025) تُقام في الصين. وفي دور المجموعات، تأهل منتخب إيران لكرة السلة للسيدات 3×3 تحت 23 عامًا إلى المباراة النهائية في اليوم الثاني بفوزه على منغوليا وكازاخستان بنتيجة 21-16 و21-9. وستُقام المباراة النهائية في الساعة 15:30 بتوقيت إيران.

وفي فئة الأولاد، خسر المنتخب الإيراني مباراته الأولى أمام منغوليا بنتيجة 21-19، وسيواجه اليابان في المباراة الثانية. في اليوم الأول من البطولة، حلّ فريق الفتيات الإيرانيات ثالثًا، بينما حلّ فريق الفتيان الإيراني ثانيًا.

الفرق الوطنية الإيرانية المشاركة في هذه المنافسات هي:

الفتيات: مهلا عابدي، مريم كريم سرمدي، شميم نوري، مهسا كراني، وعسل نسترن طهراني

الفتيان: بيتر غريغوريان، أمير حسين يازرلو، سيد محمد غفاري مازيار، ونبي علي رضا شريفي

سيرافق الفريق كلٌّ من سحر نجفي، وأرمين سليمان زاده، وبهرام سعيديان كطاقم فني.

يحتل فريقا كرة السلة الإيرانيان (3 ضد 3) للفتيات والفتيان حاليًا المركزين 80 و90 في التصنيف العالمي لفئة تحت 23 عامًا على التوالي.

