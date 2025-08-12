اسلامي: على الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تدين بشدة اغتيال العلماء النوويين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن مزاعم الكيان الصهيوني النووية هي غطاء لمنع تقدم الأمة الإيرانية، وقال: "إن اغتيال العلماء النوويين الإيرانيين الذين لم يكن لهم عضوية في المنظمات العسكرية هو من بين جرائمهم، ويجب على الوكالة الدولية للطاقة الذرية إدانة مثل هذه الأعمال التي يقوم بها الكيان الصهيوني بشدة".

وأضاف: "خلال الحرب التي استمرت 12 يوما، تعرضت عدد من المرافق المسجلة تحت إشراف الوكالة، والتي يراقبها 130 مفتشا، لهجمات متكررة. في الوقت ذاته إسرائيل ليست عضواً في معاهدة حظر الانتشار النووي ولا عضواً في معاهدة الضمانات، ولكنها تتمتع بنفوذ في الوكالة الدولية للطاقة الذرية."

في هذه المراسم، وفي معرض تكريمه لذكرى شهداء الإعلام والشهداء النوويين والحرب الأخيرة المفروضة، قال إسلامي: "إن موضوع إحياء ذكرى يوم الصحفي هو المحور الرئيسي للحفاظ على الحقيقة والتعبير عن الشفافية. الصحفيون في طليعة الرواية؛ وهي رواية يستغلها مجرمو هذا العصر، وخاصة الكيان الصهيوني الغاصب، لتحقيق أهدافهم مستغلين قدراتهم الإعلامية".

