غريب آبادي: نائب غروسي غادر طهران بعد اجراء محادثات حول آلية التعاون مع الوكالة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح كاظم غريب آبادي، نائب المدير العام لوزارة الخارجية، بشأن زيارة نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران اليوم: غادر ماسيمو أبارو، نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، طهران بعد محادثات مع الوفد الإيراني المكون من المدير العام للسلم والأمن الدوليين بوزارة الخارجية ومستشار منظمة الطاقة الذرية بشأن التعاون بين الوكالة وإيران في ظل الظروف الجديدة.

وأضاف غريب آبادي أنه تقرر مواصلة المشاورات مع الأخذ في الاعتبار نتائج الاجتماع.

وتابع غريب آبادي: إن الوفد الإيراني أعرب عن انتقاده واحتجاجه الشديدين لعدم قيام الوكالة بمسؤولياتها خلال الهجوم العدواني من قبل الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، وأبلغ وفد الوكالة بمطالب بلادنا لتصحيح العمليات الخاطئة التي تحكم الوكالة بشأن القضية النووية الإيرانية.