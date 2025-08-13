البرازيل: انفجار في مصنع للمتفجرات بولاية بارانا يودي بحياة 9 أشخاص

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكرت وسائل إعلام محلية أنّ الانفجار وقع في غرفة تبلغ مساحتها 25 متراً مربعاً كانت تُخزَّن فيها المواد المتفجرة وتُعَدُّ للنقل، ما أسفر أيضاً عن إصابة سبعة أشخاص.

وأكّدت شركة "Enaex Brasil"، المالكة للمصنع، وقوع الحادث وتحديد هوية الضحايا التسعة، معلنةً استعدادها للتعاون مع السلطات في التحقيق لمعرفة أسباب الانفجار.

وقال حاكم الولاية في منشور على منصة "إكس": "أشعر بحزن عميق لفقدان تسعة أشخاص في انفجار كواترو بارّاس. كانوا رجالاً ونساء ارتبطت حياتهم بولاية بارانا. أعبّر عن تضامني مع جميع العائلات والأصدقاء. إنّه يوم حزين في تاريخ ولايتنا".

