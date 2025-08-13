  1. الدولية
  2. الأمريكيتان
١٣‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ١٢:٥٤ م

البرازيل: انفجار في مصنع للمتفجرات بولاية بارانا يودي بحياة 9 أشخاص

البرازيل: انفجار في مصنع للمتفجرات بولاية بارانا يودي بحياة 9 أشخاص

قُتل تسعة أشخاص، أمس الثلاثاء، بانفجار وقع في مصنع لإنتاج المواد المتفجرة في مدينة كواترو بارّاس بولاية بارانا، وفق ما أعلن حاكم الولاية، راتينيو جونيور.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكرت وسائل إعلام محلية أنّ الانفجار وقع في غرفة تبلغ مساحتها 25 متراً مربعاً كانت تُخزَّن فيها المواد المتفجرة وتُعَدُّ للنقل، ما أسفر أيضاً عن إصابة سبعة أشخاص.

وأكّدت شركة "Enaex Brasil"، المالكة للمصنع، وقوع الحادث وتحديد هوية الضحايا التسعة، معلنةً استعدادها للتعاون مع السلطات في التحقيق لمعرفة أسباب الانفجار.

وقال حاكم الولاية في منشور على منصة "إكس": "أشعر بحزن عميق لفقدان تسعة أشخاص في انفجار كواترو بارّاس. كانوا رجالاً ونساء ارتبطت حياتهم بولاية بارانا. أعبّر عن تضامني مع جميع العائلات والأصدقاء. إنّه يوم حزين في تاريخ ولايتنا".

/انتهى/

رمز الخبر 1961640

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات