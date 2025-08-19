حريق في برج سكني مكون من 25 طابقا

أفادت وكالة مهر للأنباء، صرّح جلال ملكي بمزيد من التفصيل: في تمام الساعة 21:03 من مساء الأمس، تلقّى مركز الطوارئ 125 بلاغًا عن حريق في برج سكني، وتمّ إرسال رجال الإطفاء على الفور إلى مكان الحادث.

وأضاف ملكي أن الحريق اندلع في الطابق 22 من البرج، في وحدة سكنية بطول حوالي 90 مترًا، حيث التهمت النيران غرفتي نوم بالكامل، وامتدّ الحريق إلى أجزاء أخرى من الوحدة والوحدات المجاورة. وفي الوقت نفسه، غطّى دخان كثيف العديد من طوابق المبنى.

وأضاف: في الدقائق الأولى، تمكن عدد من السكان من مغادرة المبنى، كما أخلت فرق الإطفاء مجموعة أخرى. وتمّ إخلاء حوالي 40 ساكنًا. كما تمّ اسعاف ثلاثة أشخاص بسبب استنشاق الدخان، ولحسن الحظ، لم تُسجّل أي إصابات خطيرة أو وفيات في هذا الحادث.

