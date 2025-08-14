برلماني إيراني: تفعيل آلية الزناد سيكون المسمار الأخير في نعش المفاوضات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد مالك شريعتي في مقابلة صحفية له، ردًا على تهديد بعض الدول الأوروبية بتفعيل آلية الزناد وإعادة العمل بقرارات مجلس الأمن الدولي، قائلاً: "نحن لسنا فارغي الأيدي ضد الطرف الآخر".

وأضاف: "بعد تلك الملحمة العظيمة للشعب الإيراني وفشل المعتدين، والتي رافقتها الهداية الإلهية والنصر، وإجراءات القيادة والتماسك الوطني، بالإضافة إلى تضحيات القوات المسلحة، فإن أيدي الشعب الإيراني ممتلئة".

وأشار ممثل شعب طهران في مجلس الشورى الإسلامي إلى أن المجلس لديه أيضًا خيارات مختلفة على الطاولة، أهمها مسألة الانسحاب من الاتفاق النووي، قائلاً: "الانسحاب من الاتفاق النووي يعني عمليًا إلغاء أي عملية من الناحية القانونية".

وأضاف: "في الواقع، إذا تحركت الدول الغربية لتفعيل آلية الزناد، فستتلقى بالتأكيد ردًا قاسيًا وحاسمًا منا قبل اكتمال الإجراءات اللازمة لذلك".

صرح شريعتي بأنه من الناحية القانونية، لدينا أيضًا مسألة الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT) على جدول الأعمال، وقال: "لقد أُعلن رسميًا وخطيًا عن الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في عهدي روحاني والشهيد رئيسي، وإذا فُعِّلت آلية الزناد، فسننسحب منها".

وأكد ممثل طهران في مجلس الشورى الإسلامي أننا ندرس اتخاذ إجراءات وقائية وتفاعلية ضد تفعيل آلية الزناد، قائلاً: "يعلم الغربيون أنفسهم أنه لم يعد هناك آلية زناد، لأنه بعد الهجوم العسكري على إيران وعدم رفع العقوبات، أصبحت التهديدات المتعلقة بتفعيل آلية الزناد فارغة من أي مضمون".

وبخصوص سبب التهديدات الغربية بتفعيل آلية الزناد، قال: "تحاول الدول الأوروبية، إن جاز التعبير، السيطرة على الشعب الإيراني، لكنها ستواجه حتمًا ردًا قاسيًا وإجماعًا وطنيًا". وننصح الأوروبيين بعدم الذهاب في هذا الاتجاه، لأن البدء بتفعيل آلية الزناد سيكون بمثابة المسمار الأخير في نعش المفاوضات.

