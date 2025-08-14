  1. الاقلیمیة
  2. غرب آسیا
١٤‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ١١:٠١ ص

خلال استقبال لاريجاني..الشيخ قاسم يشكر إيران على دعمها للمقاومة

استقبل الأمين العام لحزب الله اللبناني، الشيخ نعيم قاسم اليوم الخميس امين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي لاريجاني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استقبل الأمين العام لحزب الله، سماحة الشيخ نعيم قاسم، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور علي لاريجاني والوفد المرافق له، بحضور السفير الإيراني في لبنان السيد مجتبى أماني.

وخلال اللقاء، جدّد الشيخ قاسم شكره للجمهورية الإسلامية الإيرانية على دعمها المتواصل للبنان ومقاومته في مواجهة العدوّ "الإسرائيلي"، وعلى وقوفها الثابت إلى جانب وحدة لبنان وسيادته واستقلاله، مشدّدًا على متانة العلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين اللبناني والإيراني.

جواد ماستری فراهانی

