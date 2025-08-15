السيد فضل الله: على الدولة اللبنانية حماية مواطنيها والسيادة على أرضها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد السيد فضل الله على “عمق العلاقة التي تربط الجمهورية الإسلامية في إيران مع لبنان، وعلى أهمية تمتين هذه العلاقة”، وتابع: “نحن، في الوقت الذي نريد فيه للدولة اللبنانية أن تحرص على سيادة هذا البلد ومنع التدخلات الخارجية في شؤونه، لا نريد أن يكون هناك صيف وشتاء على سطح واحد؛ بحيث لا نسمع أي أصوات تندّد بتدخلات وتهديدات وإملاءات من دول تتبنى الكيان الصهيوني، بينما ترتفع الأصوات في وجه من كان عونًا لهذا البلد في تحرير أرضه من الاحتلال الصهيوني”.

ومن جهة ثانية، قال السيد فضل الله: “نتطلّع باعتزاز إلى الملايين الذين يفدون اليوم، وفي أربعينية الإمام الحسين، إلى كربلاء بقلوبهم العابقة بالحب للحسين، لزيارة مقامه، تعبيرًا عن الوفاء لهذا الإمام، والتزامًا بالأهداف السامية التي لأجلها كانت ثورته”.

/انتهى/