عند زيارته مرقد الشهيد نصرالله..لاريجاني: حزب الله حركة حية وهو مبعث شرف وفخر للإسلام

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني في كلمته: ايها الاخوة في حزب الله، من الممكن ان تتعرضوا لجفاء وضغينة، وذلك بسبب أهميتكم وتأثيركم. لو لم يكن لحركتكم تأثير، لما حملوا لكم كل هذه الضغينة.

وواصل لاريجاني ردا على هتافات شباب حزب الله الحاضرين في هذه الروضة المباركة: هؤلاء الشباب الأشاوس والمجاهدين في تنظيم حزب الله يتسببون في أن يفخر جميع المسلمين بوجودكم. إذا كنتم تريدون أن تسيروا على طريق الشهيد حسن نصر الله، فواجبكم اليوم هو الثبات في المقاومة.

وقال: أعلنا وسنقول مرة أخرى، إننا دائما إلى جانبكم ومساندون لكم.وأكد لاريجاني "أننا لا نتدخل في الشؤون الداخلية للبلدان، لكننا دائما ندعم تيارات المقاومة. رغم كل السجالات التي تثار ضدكم في وسائل الإعلام، إلا أن طريقكم طريق واضح وأنتم منتصرون والله معكم وحافظكم.

وتحدث أيضًا عن الشهيد السيد حسن نصر الله قائلًا: "الشهيد السيد حسن نصر الله كان رجلاً عظيمًا ورأس مالٍ كبيرٍ للعالم الإسلامي. الحركة التي أوجدها للجهاد في سبيل الله كانت حركةً أصيلةً وخالدةً للمجتمعات الإسلامية."

وأضاف لاريجاني موضحًا "ان شخصيته كانت متعددة الأبعاد، معظم ما يُذكر عنه في وسائل الإعلام هو سمة جهاده. أما البعد الآخر لهذا الشخص الرباني فكان الفكر الإسلامي الأصيل. كان عميقًا في الفكر الإسلامي، والبعد الآخر له كان ميوله العرفانية. فلم تكن ظروف الزمن تؤثر عليه."

وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني: "كان الشهيد نصر الله إنسانًا عظيم النفس. وذات مرة اتفقنا على اللقاء عند الحدود اللبنانية السورية، وفي تلك الليلة طرح نقاطًا رأيتُ معها أنني أمام شخصٍ بذل حياته في سبيل الله."

وتابع لاريجاني قائلًا: الأصالة التي امتلكها الشهيد نصر الله في عمل الجهاد جمعت هذه الأبعاد الثلاثة معًا.

وأضاف لاريجاني: الطريق الذي وضعه أمام أبنائه لحزب الله كان طريقًا يجمع بين التكامل الروحي والتكامل العقلي والجهاد. ولقد فارقنا الان، لكن أبناءه في التنظيم الأصيل الذي قاده هم أحياء اليوم.

