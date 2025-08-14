  1. إيران
  2. السياسة
١٤‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ١١:٢٦ ص

عراقجي: ايران تولي اهمية خاصة لحفظ الاستقرار الجيوسياسي لمنطقة القوقاز ومصالحها القومية

قال وزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي ان الجمهورية الاسلامية الايرانية اذ تدعم ارساء السلام والاستقرار في العلاقات بين الدول الجارة، تولي اهمية خاصة لحفظ الاستقرار الجيوسياسي للمنطقة ومصالحها القومية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب وزير الخارجية السيد عباس عراقجي في حسابه على "انستغرام": استقبلت يوم الاربعاء مساعد وزير خارجية جمهورية ارمينيا والممثل الخاص لوزير خارجية الاتحاد الروسي لشؤون القوقاز.

واضاف انه تم خلال اللقائين استعراض القضايا الدولية مع التركيز على التطورات السياسية لمنطقة القوقاز.

وتابع: اكدت مرة أخرى ان الجمهورية الاسلامية الايرانية اذ تدعم ارساء السلام والاستقرار في العلاقات بين الدول الجارة، تولي اهمية خاصة لحفظ الاستقرار الجيوسياسي للمنطقة ومصالحها القومية وانها ستبدي حساسية خاصة ازاء أي خطة او مشروع يقيد حركة المواصلات أو توفير مصالح بلادنا.

