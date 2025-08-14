"اسرائيل الكبرى"..عراقجي: هل تكون معاداة للسامية حتى إذا اعترف بها نتانياهو نفسه؟!

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب وزير الخارجية الايراني فجر الخميس في رسالة عبر حسابه في موقع اكس وأشار الى مزاعم رئيس وزراء الكيان الصهيوني بشأن مشروع "اسرائيل الكبرى"، قائلا: "نتنياهو صرّح في مقابلة مع قناة تلفزيونية إسرائيلية بأنه في "مهمة تاريخية وروحية"، وأنه مهتمٌّ جدًّا برؤية "إسرائيل الكبرى"، التي ستشمل مناطق تابعة للدولة الفلسطينية المستقبلية، وربما أجزاءً من الأردن ومصر".

وأوضح عراقجي: "تجدر الإشارة إلى أن وسائل الإعلام الغربية عادةً ما تتهم كل من يذكر الفكرة الصهيونية "إسرائيل الكبرى" بـ"معاداة السامية".

هذا وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أدلى يوم الثلاثاء، بتصريحات مثيرة للجدل أكد فيها تمسكه بما وصفه بـ«حلم إسرائيل الكبرى»، معتبرًا إياه مهمة تاريخية وروحية تمتد لأجيال بالنسبة للشعب اليهودي.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة الرياض بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي حيال ما يسمى "رؤية إسرائيل الكبرى"، ورفضها التام للأفكار والمشاريع الاستيطانية والتوسعية التي تتبناها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت الخارجية السعودية في بيان، على الحق التاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني الشقيق بإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على أراضيه استنادًا للقوانين الدولية ذات الصلة،

وأضافت الوزارة في بيان: "وتحذر المملكة المجتمع الدولي من إمعان الاحتلال الإسرائيلي في الانتهاكات الصارخة التي تقوض أسس الشرعية الدولية، وتعتدي بشكل سافر على سيادة الدول، وتهدد الأمن والسلم إقليميًا وعالميًا".

/انتهى/