رسالة السيد عباس عراقجي بعد حضوره مسيرة الأربعين

كتب السيد عباس عراقجي، وزير خارجية بلادنا، في رسالة على صفحته الشخصية بعد حضوره مسيرة الأربعين: إن لمعركة الإمام الحسين (عليه السلام) دروسًا خالدة ينبغي على كل مسلم أن يتعظ بها، لا سيما في مواجهة الأعداء الذين يشككون في قوتكم وثباتكم.

لقد حالفني الحظ بالانضمام إلى حشد محبي أهل بيت النبي محمد المصطفى (ص) وجموع المسلمين الذين تجمعوا في كربلاء لإحياء ذكرى الأربعين.

نحن نطلق على الأماكن المقدسة في العراق اسم "العتبات المقدسة"؛ ليس فقط لأنها بواباتٌ إلى الآخرة، بل لأنها تُظهر لنا كيف يُمكن في هذه الدنيا أن يكون التضامنُ المُؤثِّرُ في النفوس، الذي يتجاوز الحدودَ القوميةَ والعرقيةَ والطائفيةَ والدينية.

كان كفاحُ الإمام الحسين (عليه السلام) وقوفًا في وجه الظلم، لا صراعًا من أجلِ السلطةِ الدنيويةِ أو المنافع الشخصية. وتضحيتهُ الدؤوبةُ تحملُ دروسًا خالدةً ينبغي على كلِّ مسلمٍ أن يُدركها، لا سيما عند مواجهةِ أعداءٍ يُشكِّكون في قوَّتِهِ وصمودِه.

