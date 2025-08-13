عراقجي: أي خطة لفتح الممرات يجب ألا تؤدي إلى تغيير في الجغرافيا السياسية للمنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المسؤول الارميني الذي قدم لعراقجي تقريرًا عن تطورات منطقة القوقاز الجنوبي قال " ان أرمينيا تعتبر علاقاتها مع إيران إستراتيجية، وان اتخاذ أي قرار بشأن اتفاقيات السلام والأمن وممرات النقل في منطقة القوقاز سيراعي الحفاظ على استقرار المنطقة، والمصالح المتبادلة بين إيران وأرمينيا، والهواجس الأمنية والجيو سياسية الإيرانية باهتمام جاد".

ووصف علاقات يريفان-طهران بأنها "استثنائية ومتميزة" لأرمينيا، مؤكدًا "نُدرك الطابع الاستراتيجي لعلاقاتنا مع إيران، وأي اتفاق متعلق بالسلام أو الأمن أو ممرات النقل في القوقاز سيأخذ بعين الاعتبار ضرورة استقرار المنطقة والمصالح المشتركة لإيران وأرمينيا والهواجس الأمنية والجيو سياسية الإيرانية".

وأشار هوستانيان إلى المكالمات الهاتفية التي أجراها رئيس وزراء ووزير خارجية أرمينيا مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان والوزير عراقجي، مقدّمًا شرحًا حول صياغة اتفاقية السلام بين أرمينيا وأذربيجان والجوانب المتعلقة بفتح ممرات النقل الإقليمية.

من جهته أكد الوزير عراقجي على "العلاقات الممتدة والتعاون الواسع بين البلدين"، مشددًا على عزم القيادتين على تعميق العلاقات الثنائية خدمة لمصالح الشعبين وتحقيق السلام الدائم في القوقاز الجنوبي.

وذكر الموقف المبدئي لإيران الداعم للسلام بين أرمينيا وأذربيجان، وحل أزمات المواصلات مع احترام السيادة الوطنية ووحدة الأراضي ومصالح جميع دول المنطقة.

وحذّر عراقجي ان "أي مخطط لفتح الممرات يجب ألا يؤدي إلى تغييرات جيو سياسية أو إعاقة طرق اتصال دول المنطقة الأخرى".وشدّد على ضرورة استفادة جميع الدول من مكاسب السلام، وحل القضايا الإقليمية ضمن إطار "3+3" ودون تدخلات خارجية.

