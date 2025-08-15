عراقجي: يجب الحذر من أجواء الحرب التي يُهيّجها الأعداء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال السيد عباس عراقجي في برنامج تلفزيوني خاص: أشارك في مراسم الأربعين منذ عدة سنوات. لهذه الأربعين خصائصها الخاصة، أولها حضور الإيرانيين، إن لم يكن أكثر وأقوى من السنوات السابقة، فهو بالتأكيد ليس أقل.

نرى الناس سائرين على الطريق، ولديهم نصائح وتوصيات، منها الثبات والصمود. كما ازدادت دوافع الناس. وتابع عراقجي: لقد أقرّ برلماننا قانونًا يُمثّل التطور التالي، ورهن أنشطتنا وتعاوننا مع الوكالة بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي. أي، قبل أن نسمح بالوصول وإعادة التفتيش، يجب توضيح الإطار الجديد لتعاوننا مع الوكالة.

أولاً، يجب أن نتفاوض ونصمم إطارًا جديدًا. سيستند هذا الإطار إلى قانون البرلمان والحقائق الميدانية. إذا توصلنا إلى تفاهم، فسيبدأ التعاون أيضًا على نفس الأساس. سيأخذ هذا التفاهم في الاعتبار بالتأكيد قانون البرلمان وقضايا الأمن القومي ومنح الإذن من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي.

وأشار إلى زيارة وفد من الوكالة إلى البلاد، وقال: "استغرق الأمر يومًا كاملاً من المفاوضات المشتركة وتبادل الأفكار الأولية مع وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية، كما نقل أبارو (نائب المدير العام للوكالة الذرية) الأفكار إلى الوكالة لمراجعتها، ونحن أيضًا نتفاوض.

برأيي، لم تكن بداية سيئة، لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت للتوصل إلى تفاهم". وتابع رئيس السلك الدبلوماسي: "في غضون شهر تقريبًا، سيحين وقت استبدال الوقود في محطة بوشهر للطاقة. يجب أن يتم هذا العمل بحضور مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما أبلغنا الروس أنه إذا كان لا بد من القيام بذلك بحضور المفتشين، فهذه إحدى المسائل التي يجب إحالتها إلى المجلس الأعلى للأمن القومي. سيوافقون على ذلك أم لا.

ومن المرجح أن يُسمح بذلك لأن المنشأة سليمة ونقوم بتوليد الكهرباء. لهذه القضايا تفاصيلها الخاصة، وسيبحث فيها المجلس الأعلى للأمن القومي. وسيستند إطار تعاوننا الجديد على هذه العوامل الثلاثة تحديدًا: دور المجلس الأعلى، وقانون المجلس، والواقع على الأرض. *إذا لم يُنتج الميدان القوة، فليس بامكان الدبلوماسية التحرك وصرح رئيس السلك الدبلوماسي أيضًا عن زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني إلى العراق: "كانت رحلته إلى العراق منسقة مسبقًا.

كان من المفترض أن يزور أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، الدكتور أحمديان، العراق. وُضعت هذه الخطة حتى قبل حرب الأيام الاثني عشر. والآن، ومع التطورات التي جرت، قام الدكتور لاريجاني، بهذه الزيارة. برأينا، كانت رحلة موفقة للغاية".

وأشار عراقجي إلى أن زيارة لاريجاني إلى بيروت جاءت في وقتها وضرورية في ظل الظروف الحساسة التي يمر بها لبنان حاليًا، وقال: "لقد أجرى مناقشات جيدة للغاية هناك؛ شرح مواقفنا جيدًا وأجرى محادثات مفيدة. ومن الطبيعي أن يكون لمسؤولي الحكومة اللبنانية الحالية وجهات نظرهم الخاصة، وكانت المناقشات جادة".

وشرح أيضًا مسألة الخلاف بين الميدان والدبلوماسية وقال: "هذا الخلاف غير ضروري على الإطلاق، ويجب ألا يكون موجودًا على الإطلاق. الميدان والدبلوماسية متكاملان. تتحرك الدبلوماسية بناءً على القوة التي يولدها الميدان. أدوات الدبلوماسية ليست سوى الحوار وممارسة الضغط، وأن القوة تُنتج في الميدان، والدبلوماسية تتحرك بناءً على الميدان.

وأشار وزير الخارجية إلى أنه إذا أنتج الميدان قوة ولم تتمكن الدبلوماسية من تحويل تلك القوة إلى مصالح وطنية وأمن، فإننا نكون قد خسرنا؛ وتابع: إذا لم ينتج الميدان قوة، فلن تتمكن الدبلوماسية من التحرك وسنخسر مرة أخرى. يجب أن يتحرك هذان الاثنان معًا.

لقد قلت مرارًا أن هناك جانبًا ثالثًا، وهو الإعلام. هذه الجوانب الثلاثة تكمل بعضها البعض. حتى لو نجح الميدان والدبلوماسية ولكن لم يتمكن الإعلام من نقل الرواية الصحيحة، فربما يتحول النصر إلى هزيمة أو العكس. وأضاف عراقجي: خلال فترة ولايتي، لم أسمح بأي اختلاف بين الاثنين (الميدان والدبلوماسية). إذا كان هناك اختلاف في الرأي، فمن الطبيعي أن أنظر إليه من وجهة نظري وهم من وجهة نظرهم.

كان علينا أن نجلس ونتوصل إلى تفاهم، وقد فعلنا ذلك. أعتقد أنه من غير المرجح أن يواجه أصدقاؤنا في القوات المسلحة، سواءً كانوا من الإخوة الشهداء أو من يخدمون حاليًا، أي مشكلة. كانت علاقتنا جيدة جدًا ولم تكن لديهم أي مشكلة في هذا الشأن. وأشار إلى أنه وفقًا للدستور، يحق للمجلس الأعلى للأمن القومي أن يضم مجالس فرعية، وقال: "حتى الآن، لم يكن لدينا سوى مجلس فرعي واحد، وهو مجلس الأمن القومي، المعروف باسم "شاك"، ويرأسه وزير الداخلية.

أما الآن، ونظرًا لظروف ما بعد الحرب ، فقد قُدِّم اقتراح لتشكيل مجلس يُركِّز على قضايا الدفاع في البلاد. وقد قُدِّم هذا الاقتراح وأُقِرَّ لإنشاء مجلس دفاع، برئاسة رئيس الجمهورية، وبحضور رؤساء السلطات الثلاث، مع حضور أبرز للمسؤولين العسكريين. كما يحضر بعض الوزراء، بمن فيهم وزير الخارجية. ويتناول هذا المجلس قضايا الدفاع، وسبل تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد، وسبل مواجهة أي عدوان محتمل.

وقال وزير الخارجية، متحدثًا عن مستقبل المقاومة، في ظل الضغوط الحالية لنزع سلاح حزب الله في لبنان: "إن تعليقنا على الوضع في لبنان أو المقاومة لا يعني التدخل في الوضع اللبناني، وقد سبق أن قلت ذلك. كما أشار الدكتور لاريجاني، محقًا، في بيروت إلى أننا لا ننوي التدخل في الشأن اللبناني. حزب الله أيضًا جماعة مستقلة تمامًا، تتخذ قراراتها بنفسها، ويجب حل قضايا لبنان بالحوار بين مختلف الفصائل والطوائف اللبنانية".

وأشار عراقجي إلى أن هذه قضية لبنانية داخلية، وقال: "هذا لا يمنعنا من التعبير عن آرائنا بشأن السلام في المنطقة، بل وحتى في دولها. أعتقد أن السلام في المنطقة سيكون أكثر اضطرابًا بدون سلاح المقاومة. إذا لم تكن هناك أسلحة مقاومة، فلن تتمكن أي قوة أخرى من إيقاف هيمنة إسرائيل في المنطقة. ونحن نشهد بالفعل بوادر ذلك. في سوريا، رأينا أنه حتى بعد كل التطورات، لم يتسامحوا مع وجود دبابة صغيرة أو ورشة عسكرية، وقصفت كل شيء.

إسرائيل لا تريد لأي دولة في المنطقة، سواءً كانت صديقة أم عدوة، أن تكون قوية؛ بل تريد أن تكون المنطقة ضعيفة وصغيرة. وقد أثبتت تجربة السنوات الأخيرة أن المقاومة هي العامل الوحيد القادر على الصمود في وجه الكيان الصهيوني وتشكيل الردع. وأوضح: جميع الأساليب الأخرى جُربت من قبل الدول العربية والإسلامية لم تُجدِ نفعًا. نعم، تضررت المقاومة، لكنها عادت إلى الحياة. هذه ليست المرة الأولى التي يُستشهد فيها امين عام حزب الله.

كان لدينا أيضًا السيد عباس موسوي، الذي اغتالته إسرائيل، لكن حزب الله تطور من عصره إلى السيد حسن نصر الله. وربما سنرى نفس التوجه من السيد حسن نصر الله إلى قادة المستقبل. وأكد وزير الخارجية أن المقاومة مدرسة فكرية، وقال: إنها لا تتقلص باستشهاد القادة أو الضربات التي تتلقاها؛ بل قد تكبر. كشجرة تزداد قوةً عند سقيها، حتى لو قُطعت بعض أغصانها. المقاومة أيضًا... تُروى بالدم وتزداد قوة.

وهذا يُعيدنا إلى فلسفة الأربعين وعاشوراء. ما يُقوي الشيعة هو الدم. الدرس الذي تعلمناه من الإمام الحسين (ع) هو أن "الدم ينتصر على السيف". هذه حقيقة وليست شعارًا، وقد أثبتها التاريخ الشيعي. أعتقد أن المقاومة في المنطقة ستسير على نفس النهج.

وبناء على خبرتي في العلاقات الدولية لا أعتقد أن الحرب وشيكة وردًا على سؤال حول احتمال وقوع الحرب وتوقيتها، أكد عراقجي على ضرورة تقديم الإجابة الصحيحة للشعب، والتي لا تثير الخوف والقلق، ولا اللامبالاة والإهمال؛ وقال: "احتمال الحرب قائم دائمًا في كل دولة، لكن أعداءنا يحاولون إبقاءنا في خوف من الحرب من خلال خلق أجواء نفسية تمكنهم من فرض آثارها النفسية دون قتال.

يجب أن نكون حذرين من هذه الأجواء، وألا نسمح لهم بإثارة الشك والريبة والانزعاج والقلق الدائم لدى الرأي العام. هذا جزء من الحرب النفسية ويجب مواجهته". وتابع: قبل حرب الاثني عشر يومًا، واستنادًا إلى الظروف الإقليمية والدولية، كان لديّ شعورٌ بأن الحرب قد تكون وشيكة؛ حتى في الأيام الأخيرة من المفاوضات. لكن اليوم، ليس لديّ هذا الشعور. بناءً على ملاحظاتي للوضع الإقليمي والدولي والوضع الداخلي وجاهزية القوات المسلحة، ليس لديّ مثل هذا الانطباع.

بالطبع، قد أكون مخطئًا، وفي النهاية هذا هو القرار الرئيسي للبلاد. بصفتي شخصًا يعمل في مجال العلاقات الدولية منذ ما يقرب من 40 عامًا، لا أعتقد أن الحرب وشيكة. ومع ذلك، هذا لا يعني إنكار ضرورة الاستعداد. يجب أن تكون القوات المسلحة دائمًا على أهبة الاستعداد، ويجب أن تكون الحكومة أيضًا على أهبة الاستعداد التام لأي موقف محتمل. الاستعداد هو أفضل عامل في منع الحرب.

وأشار رئيس السلك الدبلوماسي إلى أن الاستعداد لا يعني الرغبة في الحرب؛ وقال: الاستعداد للحرب رادع ويثني العدو عن الحرب. كيفية الحرب من المواضيع التي يجب مناقشتها في البيئات العسكرية، ولكن يجب الحذر من الحيل الجديدة، وهناك مثل عسكري يقول: "لا يُستَعِدّ المرء للحرب القادمة بناءً على دروس الحرب السابقة فقط". لكل حرب دروسها التي يجب استخلاصها، ولكن ليس بالضرورة أن تكون الحرب القادمة هي نفسها. يجب الحذر من الحيل الجديدة، سواءً كانت عسكرية أو نفسية أو اقتصادية أو سياسية.

