مجلس الشيوخ الباكستاني يدعو قاليباف لزيارة إسلام آباد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خلال لقاء بين السيدة مسبه کَهر، مستشارة رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني، ونبي شيرازي، نائب رئيس السفارة الإيرانية في إسلام آباد، قُدّمت دعوة رسمية من رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني، سيد يوسف رضا جيلاني، إلى رئيس مجلس الشورى الإسلامي، الدكتور محمد باقر قاليباف.

في هذا الاجتماع، طُرح رأي رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني بشأن اتفاقية رسمية للأخوة بين مدينة رشت في مقاطعة جيلان الإيرانية ومدينة ملتان الباكستانية، كمبادرة تهدف إلى تعميق الروابط الثقافية والتاريخية والاقتصادية بين البلدين الصديقين والجارين.

من المقرر أن يستضيف مجلس الشيوخ الباكستاني جلسة العمل الأولى لمؤتمر رؤساء البرلمانات الدولية (ISC) يومي 11 و12 نوفمبر/تشرين الثاني في إسلام آباد. ويشغل جيلاني حاليًا منصب الرئيس الحالي للجمعية البرلمانية.

الموضوع الرئيسي للحدث هو السلام والاستقرار والأمن، بالإضافة إلى التركيز على تعزيز الحوار بين القادة البرلمانيين لمواجهة التحديات العالمية المشتركة.

أعلن مكتب العلاقات العامة في البرلمان الباكستاني أن المسؤولين الإيرانيين رحّبوا بمبادرة مؤتمر رؤساء البرلمانات الدولية ومقترح الأخوة بين المدن، وأعربوا عن استعدادهم لبحث سبل تعزيز التعاون البرلماني والتفاعل الشعبي على نطاق أوسع.

وأكد الطرفان أن مشاركة إيران في مؤتمر رؤساء البرلمانات الدولية ستعزز العلاقات بين الهيئات التشريعية في البلدين.

