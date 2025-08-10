تعاون ایراني باكستاني للاستفادة من فرص الاستثمار بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عُقد اجتماع لاستعراض الفرص والعقبات التي تواجه التجارة الإيرانية الباكستانية في غرفة تجارة وصناعة كويتا، عاصمة إقليم بلوشستان الباكستاني، بحضور وفد من غرفة تجارة وصناعة زاهدان.

ودعا عبد الحكيم ريغي، رئيس غرفة تجارة زاهدان، وعلي رضا رجائي، القائم بأعمال القنصل العام لإيران في كويتا، الصناعيين ومجتمع الأعمال في بلوشستان إلى اغتنام فرصة الشراكة مع المستثمرين الإيرانيين في منطقة ميرجاوه الحرة والقيام باستثمارات مشتركة.

وأكد أعضاء الوفد الإيراني أن الحكومة الإيرانية ستقدم جميع التسهيلات والحوافز لبدء مشاريع مشتركة مع رواد الأعمال والمستثمرين الإيرانيين.

وأكدوا أن تحقيق هدف التجارة الثنائية البالغ 10 مليارات دولار بين جمهورية إيران الإسلامية وباكستان يعتمد على التعاون الوثيق بين البلدين الجارين، وخاصة القطاع الخاص.

كما هنأوا مجتمع الأعمال في بلوشستان، باكستان، على استئناف خط الطيران بين كويتا وزاهدان عبر مشهد.

وأيد أعضاء الوفد الإيراني أيضًا مقترح تشكيل لجنة لحل مشكلة النقل ومبادرات القطاع الخاص لتعزيز التجارة الثنائية.

وفي هذا الاجتماع، أكد محمد أيوب مارياني ومير واعظ خان كاكر، رئيس ونائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في كويتا، على ضرورة حل قضايا النقل وخفض التعريفات الجمركية على الواردات من كل منهما لتعزيز التجارة الثنائية.

