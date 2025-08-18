عارف: نرغب فی التفاوض ولكن إذا بدأوا حربًا، فنحن ننهيها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال النائب الأول للرئيس الإيراني في اجتماع مع رؤساء الجامعات: اليوم، نحن في وضع فرضت فيه علينا الحرب؛ لسنا حتى في حالة وقف إطلاق نار، بل في حالة وقف إطلاق نار؛ يجب أن نكون مستعدين للمواجهة في أي لحظة.

وتابع عارف: "بالطبع، استراتيجيتنا هي التفاوض والتوصل إلى تسوية، لكن قبل كل شيء، يهمنا ما إذا كان الطرف الآخر يؤمن بالمفاوضات أصلًا ام لا".

وصرح النائب الأول لرئيس الجمهورية: "انهم يقولون كل ما نأمره على الآخرين ان يقبلوه..هذه حقوق الإنسان الغربية وهذه الحضارة الغربية".

