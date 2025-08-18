  1. إيران
عارف: نرغب فی التفاوض ولكن إذا بدأوا حربًا، فنحن ننهيها

قال النائب الأول لرئيس الجمهورية في اجتماع مع رؤساء الجامعات: "نحن نرغب في التفاوض وليس الحرب، ولكن استراتيجيتنا هي أنه إذا بدأت فإن انهاءها سيكون بأيدينا".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال النائب الأول للرئيس الإيراني في اجتماع مع رؤساء الجامعات: اليوم، نحن في وضع فرضت فيه علينا الحرب؛ لسنا حتى في حالة وقف إطلاق نار، بل في حالة وقف إطلاق نار؛ يجب أن نكون مستعدين للمواجهة في أي لحظة.

وتابع عارف: "بالطبع، استراتيجيتنا هي التفاوض والتوصل إلى تسوية، لكن قبل كل شيء، يهمنا ما إذا كان الطرف الآخر يؤمن بالمفاوضات أصلًا ام لا".

وصرح النائب الأول لرئيس الجمهورية: "انهم يقولون كل ما نأمره على الآخرين ان يقبلوه..هذه حقوق الإنسان الغربية وهذه الحضارة الغربية".

