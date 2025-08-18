السفارة الألمانية في طهران تواصل نشاطها ولم تغلق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلنت السفارة الألمانية في طهران في بيان يوم الاثنين أن سفارتها في طهران لا تزال نشطة.

وفيما يلي نص بيان السفارة:

لا تزال السفارة الألمانية في طهران مفتوحة.

بعد انتقال مؤقت إلى الخارج، استأنف الدبلوماسيون الألمان أنشطتهم في طهران.

تعمل السفارة حاليًا بعدد محدود من الموظفين، مما يؤثر على قدرتنا على قبول طلبات التأشيرة.

نركز على الطلبات المقدمة قبل 13 يونيو/حزيران. سيتم التواصل مع المتقدمين بشكل فردي بناءً على تاريخ تسجيل الطلب.

تابعوا آخر المعلومات في هذا الصدد عبر هذا الحساب وموقع السفارة الإلكتروني ولاتثقوا بالمصادر غيرالموثوقة.

/انتهى/