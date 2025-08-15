عارف: استراتيجية إيران هي عدم تدخل القوى الأجنبية في الجغرافيا السياسية للمنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ناقش محمد رضا عارف، خلال لقائه رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين صباح اليوم بالتوقيت المحلي، والذي عُقد على هامش اجتماع رؤساء وزراء الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، أهمية تحسين العلاقات بين البلدين في مجال القضايا الإقليمية، مؤكدًا استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية التام لزيادة التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف والإقليمي مع روسيا، مشيرًا إلى المفاوضات النووية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقال: "لطالما سعت إيران إلى المفاوضات وبناء الثقة بشأن أنشطتها النووية السلمية، لكن الدول الغربية حوّلت القضية النووية الإيرانية إلى مشروع سياسي منذ البداية".

كما أشار إلى مواقف بعض الدول الأوروبية بشأن آلية "سناب باك"، قائلاً: فيما يتعلق بآلية "سناب باك"، نعتقد أن الدول الأوروبية الثلاث لا يحق لها التدخل في هذه القضية، وأن مقترحات الدولة الأوروبية تُعدّ اعترافًا عمليًا بالمواقف غير المبدئية للولايات المتحدة في المفاوضات النووية.

وأكد عارف أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تسعَ قط إلى الاستخدام غير السلمي للتقنيات، وخاصةً التكنولوجيا النووية، وقال: "هاجم الكيان الصهيوني إيران بالتعاون مع الولايات المتحدة في خضم مفاوضات غير مباشرة، واستشهد أساتذة بارزون وقادة عسكريون ومواطنون إيرانيون، ولم يكن هناك أي سبب منطقي أو مبرر لهذا الهجوم، في حين أن عملية المفاوضات، وفقًا للولايات المتحدة، كانت تصل إلى مرحلة بناء الثقة".

وأدان النائب الأول للرئيس جرائم الكيان الصهيوني المزيف في غزة، وقال: "يواصل الكيان الصهيوني إظهار سلوكه اللاإنساني والقاسي للعالم، ويسعى إلى ترسيخ اعتداءاته في غزة وسلب حق الحياة من سكانها، ويجب زيادة التعاون لمنع هذه الجرائم".

وأكد عارف: أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، شأنها شأن روسيا، تعارض الأحادية الأمريكية في العالم، وأن استراتيجية التعددية والأمن والاستقرار الإقليميين ينبغي اتباعها بمساعدة دول المنطقة، وأن حل القضايا الإقليمية لا يتطلب تدخل دول من خارج المنطقة، لأن الدول قادرة على حل قضاياها بنفسها.

وأشار أيضًا، إلى التطورات في القوقاز، إلى أننا نرحب بأي تفاهم وتعاون من أجل خفض التصعيد وبناء علاقات ودية وصادقة بين دول المنطقة ودول الجوار. وبالطبع، فإن استراتيجية إيران هي عدم تدخل الدول والقوى الأجنبية، وخاصة في الشؤون الجيوسياسية للمنطقة، لأن القضايا الإقليمية لا تتطلب تدخل قوات أجنبية، ويمكن لجميع دول القوقاز وآسيا الوسطى العيش معًا في سلام واستقرار وأمن.

وأكد النائب الأول لرئيس الجمهورية أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤمن بالتطوير الجاد والمستمر وتعميق التعاون في جميع المجالات مع روسيا الصديقة والشقيقة، وتابع: إن إمكانيات التعاون بين طهران وموسكو تفوق الإمكانيات المتاحة، وقد أعاقت بعض العقبات البيروقراطية مسيرة التعاون، لذا ينبغي مواصلة التواصل في إطار خطة استراتيجية شاملة، لا سيما في مجالات الطاقة والسياحة والنقل والسكك الحديدية والممرات.

وأضاف عارف: ينبغي تفعيل لجان التعاون المشتركة بين البلدين أكثر من ذي قبل، وتبادل الإنجازات العلمية والتكنولوجية بين إيران وروسيا.

كما أكد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين في هذا اللقاء على أن التعاون التجاري والاقتصادي بين إيران وروسيا قد شهد نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، وقال: إن تطبيق اتفاقية التجارة الحرة بين إيران والاتحاد الأوراسي يُسهم في زيادة حجم علاقات إيران مع دول المنطقة في مختلف المجالات، وفي هذا الصدد، يُعد إنشاء ممر الشمال-الجنوب ذا أهمية أساسية في تعميق هذه العلاقات.

وفي معرض إشارته إلى الاتصالات الدبلوماسية المتواصلة والبناءة بين زعيمي البلدين، أكد على ضرورة تعزيز وتوسيع التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والسياحة، وخاصةً تنفيذ الاتفاقيات والتفاهمات بينهما.

وفي معرض إشارته إلى التطورات في منطقة القوقاز، أكد رئيس الوزراء الروسي: ينبغي أن تقيم جميع دول المنطقة علاقات فيما بينها على أساس مبدأ حسن الجوار، ويمكننا بناء مستقبل المنطقة بتعاون بعضنا البعض.

/انتهى/