  1. إيران
  2. المجتمع
١٧‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ٩:٢٠ ص

قاليباف يعرب عن تعاطفه مع شعب وحكومة باكستان اثر الفيضانات

قاليباف يعرب عن تعاطفه مع شعب وحكومة باكستان اثر الفيضانات

أعرب رئيس مجلس الشورى الإسلامي، محمد باقر قاليباف، عن تعازيه لرئيس الجمعية الوطنية لجمهورية باكستان الإسلامية اثر ضحايا الفيضانات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قدّم محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي، تعازيه لرئيس الجمعية الوطنية لجمهورية باكستان الإسلامية في ضحايا الفيضانات.

وقال قاليباف إنّ وقوع الفيضانات المدمرة في أجزاء من دولة باكستان الصديقة والشقيقة، والتي تسببت في خسائر في الأرواح وإصابات لعدد من الأشخاص، وخاصة في منطقة بونر، قد أثار حزنًا وأسفًا بالغين لدى إخوانكم في إيران.

وإذ أتقدم بأحرّ التعازي باسمي وباسم نواب مجلس الشورى الإسلامي والشعب الإيراني الكريم في هذا المصاب الجلل، معلنين استعدادنا لتقديم الإغاثة والمساعدة الطبية، أدعو الله العلي القدير أن يمنّ على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل، يرحم الاموات وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

/انتهى/

رمز الخبر 1961755

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات