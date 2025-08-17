المدعي العام: الحريق في جنوب طهران سببه الإهمال

أفادت وكالة مهر للأنباء، أعلن المدعي العام محمد مهدي رحيمي، في إشارة إلى حادث الحريق الذي اندلع في أحد مستودعات الزيوت والشحوم في مدينة ري، مساء الأحد للصحفيين: فور إبلاغهم بهذا الحادث، وصل الأعضاء في مجلس التموين إلى مكان الحادث، كما اتخذ المحافظ ومديرية العدل وإدارة الإطفاء والضباط العامون والخاصون إجراءات للتحقيق في أبعاد القضية.

وأضاف: هذا المستودع تابع لإحدى الشركات والأشخاص الاعتباريين التي خزنت منتجاتها فيه. وللأسف، وقع هذا الحادث بسبب التهور وليس للقضية أبعاد خاصة.

وأكد المدعي العام في ري: صدرت أوامر خاصة للتحقيق الدقيق في أبعاد الحادث ويجري متابعتها لتحديد العوامل والأسباب الرئيسية لهذا الحادث.

وأشار رحيمي أيضًا إلى أن حادث الحريق هذا لا علاقة له بصناعات النفط والتكرير، والقضية تحت السيطرة الكاملة، وسنحقق بالتأكيد نتائج جيدة في هذا الصدد.

/انتهى/