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٢١‏/٠٧‏/٢٠٢١, ٢:٠٢ م

للهجوم الإرهابي الأخير في مدينة الصدر؛

ظريف يعرب عن تعاطفه مع العراق حكومة وشعبا

ظريف يعرب عن تعاطفه مع العراق حكومة وشعبا

أعرب وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن تعاطفه و مواساته مع العراق حكومة و شعبا للهجوم الإرهابي الأخير في مدينة الصدر ببغداد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أجرى وزير الخارجية محمد جواد ظريف الليلة الماضية اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين وتباحث معه في مجال العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما هنأ وزير الخارجية الإيراني فؤاد حسين بعيد الأضحى المبارك.

/انتهى/

رمز الخبر 1916305
https://ar.mehrnews.com/news/1916305/

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