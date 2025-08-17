  1. إيران
  2. العلوم
١٧‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ١٠:٣٧ ص

السفير الإيراني في ناميبيا يتفقد معهد رازي لتوسيع الصادرات إلى أفريقيا

زار محمد باقر بيغي، رئيس الدائرة الثالثة لآسيا والمحيط الهادئ بوزارة الخارجية، والسفير الإيراني المُقبل في ناميبيا، معهد رازي لأبحاث اللقاحات وإنتاج الأمصال، بهدف الاطلاع على إمكانياته في مجال تصدير اللقاحات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح الدكتور مرتضى أكبريان مدير معهد رازي قائلاً: "من أهم سياسات معهد رازي في السنوات الأخيرة تنمية الصادرات إلى الدول الأفريقية.

وأضاف: تتمتع ناميبيا بإمكانيات كبيرة في مجالات الثروة الحيوانية والدواجن والصحة البشرية، وقد زار السفير الإيراني الجديد في ناميبيا، قبل بدء مهمته الرسمية الشهر المقبل، المعهد بهدف الاطلاع على إمكانيات معهد رازي في مجال إنتاج وتصدير اللقاحات.

وقال مستشار الرئيس ومدير معهد رازي: "تقرر خلال حضور السفير في ناميبيا، بالإضافة إلى تحديد وتعريف معهد رازي بالفرص والقدرات المتعلقة بتربية الحيوان والصحة في هذا البلد، إجراء الدراسات اللازمة لإعداد الأرضية لتصدير منتجات وخدمات المعهد المتخصصة إلى هذا البلد".

/انتهى/

رمز الخبر 1961757

