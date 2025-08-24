نمو صادرات السلع من جمارك مازندران بنسبة 8%

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أعلن أمير جمشيدي: أن صادرات السلع غير النفطية من جمارك محافظة مازندران منذ بداية العام الجاري حتى نهاية 18 اب/ أغسطس بلغت 158 مليون دولار من حيث القيمة و871 ألف طن من حيث الوزن، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 8% مقارنة بالفترة نفسها من العام2014.

وأضاف: إن حجم البضائع المستوردة عبر جمارك محافظة مازندران خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بلغ مليونا و194 ألف طن بقيمة 606 ملايين دولار، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 25 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتابع جمشيدي: بلغ حجم تبادل التجاري عبر جمارك مازندران 58 ألف طن منذ بداية العام الجاري وهو ما يمثل زيادة بنسبة 114 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال جمشيدي: يتم استيراد البضائع من 30 دولة إلى محافظة مازندران ويتم تصدير البضائع من المحافظة إلى 48 دولة حول العالم.