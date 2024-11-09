"إيران مستعدة لتزويد قرغيزستان بالأدوية واللقاحات البيطرية التي تحتاجها"

أفادت وكالة مهر للأنباء وفقاً لتقرير من وزارة الجهاد الزراعي ،قال "غلام رضا نوري" خلال لقائه بسفير قرغيزستان أن التنسيق بين البلدين في المحافل الدولية والدعم المتبادل لمصالح الشعبين يعكس مستوى التعاون بينهما.

وفي رده على طلب سفير قرغيزستان بشأن احتياج بلاده إلى الأدوية واللقاحات البيطرية، أوضح نوري أن معهد "رازي" لإنتاج اللقاحات والأمصال مستعد لتلبية جزء كبير من احتياجات قرغيزستان في هذا المجال.

وأضاف الزراعة أن إمكانيات إيران الزراعية تشكل أرضية مناسبة للتعاون بين البلدين، مؤكداً استعداد إيران للتعاون مع قرغيزستان في مجالات الآلات والتقنيات الزراعية، تحسين السلالات الحيوانية، استحداث أنظمة الري الحديثة، وتقديم الخدمات الفنية والهندسية.

ومن جانبه، أكد السفير القرغيزي "سي ديكف" استعداد بلاده لتصدير المنتجات العضوية القرغيزية إلى إيران، موضحاً أن قرغيزستان تسعى لإنشاء مركز لوجستي في ميناء "شهيد رجائي" لتصدير منتجاتها إلى الأسواق الدولية عبر الممر الإيراني. وأعرب السفير القرغيزي عن اهتمام بلاده بالاستفادة من خبرات إيران في مجال الطب البيطري، مضيفاً أن قرغيزستان تسعى لاستيراد الأدوية واللقاحات البيطرية من إيران، ويعتبر هذا الموضوع مهماً بالنسبة لها.

/انتهى/