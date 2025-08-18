https://ar.mehrnews.com/news/1961805/ ١٨/٠٨/٢٠٢٥، ٢:٤٢ م رمز الخبر 1961805 القدس و فلسطین العدو القدس و فلسطین العدو ١٨/٠٨/٢٠٢٥، ٢:٤٢ م نصف مليون إسرائيلي ضد الحرب؛ أكبر انتفاضة للمحتلين في نظر الإعلام الدولي! غطت وسائل إعلام دولية، مثل شبكة CNN الأمريكية وشبكة الجزيرة الإنجليزية، الإضراب العام والاحتجاجات واسعة النطاق في جميع أنحاء إسرائيل. رمز الخبر 1961805 کپی شد محتوى ذات صلة ما خفي أعظم، اعترافات صهيونية جديدة حول الهجوم الإيراني على منشآت بازان منظمة العفو الدولية: "إسرائيل" تنفذ سياسة تجويع متعمدة في قطاع غزة الأزهر: وهم"إسرائيل الكبرى" يعكس عقلية احتلالية متجذرة سمات اسرائيل التظاهرات قناة الجزيرة
