١٨‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ٢:٤٢ م

نصف مليون إسرائيلي ضد الحرب؛ أكبر انتفاضة للمحتلين في نظر الإعلام الدولي!

غطت وسائل إعلام دولية، مثل شبكة CNN الأمريكية وشبكة الجزيرة الإنجليزية، الإضراب العام والاحتجاجات واسعة النطاق في جميع أنحاء إسرائيل.

