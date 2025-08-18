بزشكيان: جيران إيران أولوية لتطوير العلاقات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الرئيس مسعود بزشكيان في مطار مهر آباد بطهران قبل سفره إلى أرمينيا وبيلاروسيا: "هذه الرحلة استمرار لرحلاتنا مع الدول المجاورة كأولوية. وبطبيعة الحال، بناءً على السياسات العامة ورأي سماحة القائد، فإن جيراننا أولوية لبناء وتطوير العلاقات".

وأضاف: "لدينا علاقة استراتيجية راسخة مع جارتنا وصديقتنا أرمينيا، ولطالما سعينا إلى بناء علاقات جيدة فيما بيننا في القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية".

وأكد الرئيس: "تمّ اعتماد التسهيلات اللازمة، وتمّ تيسير التواصل بين إيران وأرمينيا قدر الإمكان. لذلك، سنناقش خلال هذه الزيارة سبل تعزيز اتفاقياتنا واتصالاتنا، بما في ذلك طرق التواصل والثقافة التي يُمكن أن تُشكّل حلّاً، لا سيما ممر الشمال-الجنوب".

وفي إشارة إلى طرق الترانزيت، قال الرئيس: "أما طريق الربط بين الشرق والغرب، فمن الطبيعي أن يُوفّر منصةً مناسبةً لتطوير التجارة والعلاقات بين الشرق والغرب، ونحن نسعى لتوسيعه".

وفي إشارة إلى القلق بشأن وجود الشركات الأمريكية في أرمينيا بعد اتفاقية السلام بين أرمينيا وجمهورية أذربيجان، قال بزشكيان: "من الطبيعي أن يكون هناك قلقٌ بشأن وجود الشركات الأمريكية في المنطقة، حيث تأتي باسم شركة ثم تبحث عن فرص عمل أخرى، وقد أثبتت التجربة حتى الآن أنها تدخل عبر هذا الطريق، وفي هذا الصدد، سنُجري مناقشاتٍ مع المسؤولين الأرمن حول هذه المخاوف".

وتابع بزشكيان: "فيما يتعلق بقضايا أخرى، بما في ذلك القطاعات التقنية والهندسية والبناء والتعدين والفنية والاجتماعية والسياحية، فقد تم إعداد وثائق ممتازة ومن المقرر توقيعها هناك. ستزداد هذه الاتصالات بالتأكيد، لا سيما وأن بيلاروسيا جزء من أوراسيا، وقد أصبحنا أيضًا عضوًا في هذا المجمع، مما يمكن أن يُسهم في تحسين المسار الاقتصادي للبلاد".

وفي إشارة إلى زيارته لبيلاروسيا، قال الرئيس: "بعد رحلتنا إلى أرمينيا، سنزور بيلاروسيا". لقد كانت وجهات نظرنا ووجهات نظرهم حول العديد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والعلمية جيدة جدًا في السنوات الأخيرة، ومن المتوقع أن يزداد هذا التوجه في نقل التكنولوجيا والزراعة والصناعة ومختلف القضايا الاجتماعية.

وأضاف: "في معظم المحافل الدولية، دافعوا عن مواقف الجمهورية الإسلامية، بما في ذلك إدانة الهجمات الإسرائيلية على بلادنا واتخاذ مواقف حازمة تجاه الاعتداءات على غزة، مما يُظهر أننا قادرون على تطوير علاقاتنا مع الدول التي تُشاركنا، وفي العديد من القضايا التي فرضت علينا قيودًا، يُمكننا من خلال هذه الاتصالات إزالة هذه القيود ومساعدة بعضنا البعض".

وقال الرئيس: "في هذه الحالة سوف يزدهر نمو وتطور التجارة والثقافة بشكل أكبر، وستكون هناك بالتأكيد مذكرات تفاهم جاهزة للتوقيع هناك، والنتائج التي سنحققها ستكون مفيدة في خلق منصات اقتصادية واجتماعية مناسبة لبلدنا".

/انتهى/