حاجي ميرزائي یعلن عن توقيع 9 مذكرات تفاهم بين إيران وأرمينيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح محسن حاجي ميرزائي، رئيس المكتب الرئاسي، خلال زيارة الوفد الإيراني إلى أرمينيا: إن إيران وأرمينيا، على الرغم من اختلافاتهما الثقافية، جزء من حضارة مشتركة.

وأضاف: التقينا بالإيرانيين المقيمين في أرمينيا، وطرحوا قضاياهم ومشاكلهم. وزار الوفد الإيراني المسجد الأزرق في يريفان، ومن المقرر أن يلتقي برئيس الوزراء الأرميني غدًا.

وصرح رئيس المكتب الرئاسي:"سيتم خلال هذه الزيارة توقيع تسع مذكرات تفاهم، وقد وصلت مجموعة من رجال الأعمال الإيرانيين إلى أرمينيا منذ أمس لإجراء محادثات مع قطاع الأعمال في البلاد. وسيكون تطوير التعاون التجاري أحد الأهداف الرئيسية لهذه الزيارة".

/انتهى/