١٨‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ٨:٥٨ م

مياه الخليج الفارسي ستصل إلى يزد خلال العامين المقبلين

أعلن مساعد محافظ يزد لتنسيق الشؤون المدنية عن تقدم مشروع خط نقل المياه الثاني من البحر إلى المحافظة وقال: سيتم تشغيل هذا المشروع خلال العامين المقبلين على أبعد تقدير.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، صرّح السيد مهدي طلائي مقدم: عُقدت مناقصة خط نقل المياه الثاني من الخليج الفارسي إلى محافظة يزد ، وقد اشترت خمس شركات مرموقة وثائقها ولديها 25 يومًا لإكمال وثائقها.

وفي إشارة إلى مراحل تنفيذ هذه الخطة، قال: تم تحديد تنفيذ المشروع على مرحلتين؛ تمتد المرحلة الأولى من الخليج الفارسي إلى محافظة كرمان، وتمتد المرحلة الثانية من رفسنجان إلى محافظة يزد، والتي عُقدت المناقصة بشأنها.

وأوضح نائب منسق شؤون البناء في محافظ يزد، أن إجمالي الاعتمادات المطلوبة لخط النقل هذا يبلغ حوالي 370 ألف مليار تومان، وأضاف: سيتعلق الجزء الرئيسي من التكلفة بتنفيذ خط الخليج الفارسي إلى محافظة كرمان، بينما يتطلب الجزء الثاني من الخط، من رفسنجان إلى يزد، 20 ألف مليار تومان فقط من الاعتمادات نظرًا لعدم وجود محطة تحلية. وتوقع طلائي مقدم اكتمال المشروع خلال العامين المقبلين، مشيرًا إلى أنه "في ظل التوجه الحالي، من المرجح أن يبدأ تشغيل المشروع في وقت أقرب، خلال عام ونصف العام المقبلين".

