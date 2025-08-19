مراسم تأبين الفنان الأستاذ فرشجيان في مدرسة "جهار باغ" التاريخية

أفادت وكالة مهر للأنباء أن مراسم إحياء ذكرى الفنان التشكيلي الإيراني البارز محمود فرشجيان، انطلقت صباح أمس في مدرسة جهار باغ التاريخية بأصفهان. وقد أضفى هذا الحفل، الذي حضره منذ ساعات الصباح الباكر حشد كبير من عشاق الفن الإيراني والإسلامي، أجواءً مميزة على هذا المعلم التاريخي.

وحضر الحفل نخبة من مسؤولي وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، وعدد من أعضاء الأكاديمية الإيرانية للأدب والفنون، وكبار مسؤولي محافظة أصفهان، بالإضافة إلى فنانين بارزين في البلاد، لينضموا إلى محبي الفن في أصفهان في تخليد ذكرى هذا الفنان الكبير وتخليد ذكراه.

اكتسبت أجواء مدرسة جهارباغ، التي تُعتبر تحفة معمارية وفنية من العصر الصفوي، طابعًا ثقافياً خاصاً بفضل هذا الحفل، ويؤكد العديد من الحضور أن تكريم الأستاذ محمود فرشجيان في هذا المكان التاريخي هو بحد ذاته رمز لارتباطه الوثيق بالتراث الثقافي والفني لإيران.

يقول شهود العيان على الحفل إن الحضور من مختلف شرائح المجتمع كان مثيرًا للإعجاب، وقد حضر حشد متحمس من سكان أصفهان إلى المكان منذ الساعات الأولى من الصباح. رفع بعض العائلات ومحبي الفن صور الأستاذ محمود فرشجيان وأعماله، تكريمًا لذكرى هذا الفنان الشهير.

ووفقًا لهذا التقرير، لا يزال حفل إحياء ذكرى الأستاذ محمود فرشجيان قائمًا، ومن المقرر تنظيم برامج متنوعة، بما في ذلك بث مقاطع من حياة وأعمال الأستاذ، بالإضافة إلى قراءة رسائل تعزية ومواساة من شخصيات ثقافية وفنية في البلاد.

