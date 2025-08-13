عراقجي: الفن لغة عالمية للتواصل والصداقة بين الأمم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار وزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي إلى حضوره اجتماع مجلس أمناء جامعة طهران للفنون وكتب في رسالة : "حضرتُ الثلاثاء اجتماع مجلس أمناء جامعة طهران للفنون مع الدكتور سيمائي صراف، وزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا المحترم.

الفن لغة عالمية للتواصل والصداقة بين الأمم. بالنسبة لنا، نحن الإيرانيين، الفن مرآة لثقافتنا وحضارتنا العريقة، وأساس لتوطيد الروابط الإنسانية العميقة من خلال الدبلوماسية الثقافية والفنية.

وقال عراقجي: "إن اختيار مبنى وزارة الخارجية في قلب المجمعات التاريخية في طهران وبجوار المعالم التاريخية، يعد تجسيدا رائعا للهندسة المعمارية والفن الإيراني في التاريخ المعاصر، والذي من خلال الجمع بين الجماليات التقليدية والوظيفة الدبلوماسية، يعرض الهوية الثقافية الغنية لإيران على الساحة العالمية".

