وزير الخارجية الإيراني يلتقي نظيره الأرميني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه على هامش الزيارة الرسمية لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيراني، مسعود بزشكيان، إلى أرمينيا، التقى وزير خارجية بلادنا، السيد عباس عراقجي، وزير الخارجية الأرميني، أرارات ميرزويان، وأجرى محادثات معه.

وأشار الوزيران إلى العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، وأكدا على أهمية صياغة وثيقة شاملة للشراكة الاستراتيجية بينهما وتوسيع آفاق التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وخلال هذا الاجتماع، تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون المشترك في مجالات النقل والتجارة والعلاقات الثقافية.

/انتهى/