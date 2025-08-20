الرئيس البيلاروسي يستقبل الرئيس الإيراني رسميا +فيديو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو استقبل رسميًا رئيس الجمهورية الاسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان في القصر الرئاسي اليوم الأربعاء 20 أغسطس.

وفي هذا الحفل، عزفت فرقة التشريفات المتواجدة في الساحة النشيد الوطني للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ثم النشيد الوطني لجمهورية بيلاروسيا.

بعد مراسم الاستقبال الرسمية، سيعقد رئيسا البلدين اجتماعًا خاصًا، وسيعقدان اجتماعًا مشتركًا للوفدين رفيعي المستوى من إيران وبيلاروسيا.

كما سيوقع البلدان خلال هذه الزيارة عدة مذكرات تفاهم ووثائق تعاون.

من بين برامج هذه الزيارة الأخرى لقاءات مع رؤساء مجلسي الشيوخ والنواب، بالإضافة إلى لقاءات مع الإيرانيين المقيمين في بيلاروسيا.

هذا ووصل مسعود بزشكيان إلى بيلاروسيا مساء امس الثلاثاء، بدعوة من الرئيس ألكسندر لوكاشينكو في زيارة رسمية.

وعند وصوله إلى بيلاروسيا، زار رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية نصب الجندي الوطني في ساحة النصر.

وكان قد التقى سابقًا بخبراء أرمن في الشؤون الإيرانية، ومقيمين إيرانيين، وناشطين اقتصاديين من كلا البلدين خلال زيارته إلى أرمينيا.

/انتهى/