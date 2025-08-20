  1. إيران
  2. الرياضة
٢٠‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ٧:٥٧ م

مهاجم تركي يغادر بيرسبوليس

مهاجم تركي يغادر بيرسبوليس

أعلن نادي بيرسبوليس أن المهاجم التركي في الموسم الماضي يرحل عن صفوفه.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن نادي برسبوليس: "بناءً على رأي الجهاز الفني، وبعد دراسة المفاوضات، توصل نادي برسبوليس وسردار دورسون إلى اتفاق نهائي لإنهاء تعاونهما بإنهاء العقد بينهم. وبذلك، سيتم حذف اسم دورسون من قائمة لاعبي الفريق".

/انتهى/

رمز الخبر 1961891
یاسر المصری

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات