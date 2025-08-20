مهاجم تركي يغادر بيرسبوليس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن نادي برسبوليس: "بناءً على رأي الجهاز الفني، وبعد دراسة المفاوضات، توصل نادي برسبوليس وسردار دورسون إلى اتفاق نهائي لإنهاء تعاونهما بإنهاء العقد بينهم. وبذلك، سيتم حذف اسم دورسون من قائمة لاعبي الفريق".

/انتهى/