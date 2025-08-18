  1. إيران
١٨‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ٥:٣٤ م

إيران تفوز بميدالية ذهبية في بطولة آسيا للرماية

أحرز المنتخب الإيراني للناشئين الميدالية الذهبية في فئة مسدس الهواء 10 أمتار ضمن اليوم الأول من بطولة آسيا للرماية المقامة حاليا في مدينة "شيمكينت" بكازاخستان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حصل المنتخب الإيراني، المكون من "محمد رضا أحمدي" و"أمير حسين جوهري" و"محمد مهدي جوبين" على المركز الأول برصيد 1721 نقطة.

كما حل المنتخب الهندي في المركز الثاني برصيد 1716 نقطة، بينما جاءت كوريا الجنوبية ثالثة برصيد 1699 نقطة.

وعلى الصعيد الفردي، تأهل الرماة الإيرانيون الثلاث إلى النهائي بعد أداء مميز في الجولة التمهيدية، حيث حصل "محمد رضا أحمدي" على 577 نقطة، و"أمير حسين جوهري" على 575 نقطة، و"محمد مهدي جوبين" على 569 نقطة.

وفي النهائي، تمكن "محمد رضا أحمدي" من الفوز بالميدالية البرونزية، في حين احتل "جوهري" المركز الرابع و"جوبين" المركز الخامس.

