القسام تستهدف جنود الاحتلال جنوب حي الزيتون

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلن “القسام” في بلاغ مقتضب على منصة تليغرام، أن المجاهدين أكدوا استهداف أحد جنود الاحتلال بالأسلحة الرشاشة بعد خروجه من داخل دبابة “ميركفاه” وإصابته إصابة قاتلة.



ورصد المقاومون هبوط الطيران المروحي للإخلاء في محيط مسجد بدر جنوب حي الزيتون جنوب مدينة غزة في التاريخ المذكور.



وتصاعدت أعمال المقاومة في قطاع غزة، بما فيها عمليات نوعية، رداً على جرائم الاحتلال وإبادته المتواصلة في قطاع غزة.



/انتهى/