عائلات الأسرى الصهاينة: 'نتنياهو' غير مفوَّض بمواصلة الحرب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حسب "المركز الفلسطيني للإعلام"، قالت العائلات، في بيان لها، خلال وقفة قرب مقر وزارة حرب الاحتلال في “تل أبيب”، إنها لن تقف مكتوفة الأيدي، وتصر على استعادة الأسرى من غزة.

وشدد البيان على أن حكومة نتنياهو ليس لديها تفويض من عموم “الشعب الإسرائيلي” لمواصلة الحرب.

بالتوازي، طالبت أمهات جنود الاحتلال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير بالعمل على وقف الحرب.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن بيان لأمهات الجنود، قلن فيه عن زامير، “إنه القائد الأعلى لأبنائنا. عليه أن يقلب الطاولة ويوضح للحكومة أنه لن ينفذ هذه الخطة”.

وناشدنه ألا يرمي أبناءهن في “الثقب الأسود”، في إشارة إلى رفض توسعة الحرب في قطاع غزة.

يأتي ذلك في وقت أعلن فيه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، الخميس، أنه أوعز ببدء مفاوضات فورية لإطلاق سراح جميع الأسرى في قطاع غزة، وإنهاء الحرب، بالتوازي مع المضي في مخطط احتلال القطاع.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن نتنياهو قوله خلال زيارته فرقة غزة التابعة لجيش الاحتلال: “جئت للتصديق على خطط الجيش للسيطرة على مدينة غزة وحسم المعركة مع حماس”.

وأردف: “بالتوازي، أوعزت ببدء مفاوضات فورية بشأن إطلاق سراح جميع رهائننا وإنهاء الحرب بشروط مقبولة لإسرائيل”.

وكان الكابينت الإسرائيلي قد صادق قبل أسبوع على احتلال مدينة غزة، والبدء بإجبار أهالي المدينة النزوح إلى جنوب قطاع غزة، بينما لقي القرار إدانة فلسطينية ودولية واسعة، أفضت إلى استئناف جولة المفاوضات بين الطرفين.

وستواصل عدوان الإبادة الجماعية على قطاع غزة، لليوم الـ 685 تواليًا، وسط تفاقم الأوضاع الإنسانية والمعذيشية القاسية، حيث يواجه المواطنون الفلسطينيون في القطاع نيران الحرب تزامنًا مع حصار مطبق منع عنهم الغذاء والدواء.

