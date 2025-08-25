  1. القدس و فلسطین
  2. العدو
٢٥‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ٨:١٨ ص

مسؤول صهيوني سابق: لايمكن القضاء على حماس

مسؤول صهيوني سابق: لايمكن القضاء على حماس

أكد غادي شامني، القائد السابق لفرقة قطاع غزة في جيش الاحتلال ، في تصريحات، أن حركة حماس عادت لبناء الأنفاق ولا يمكن تدميرها.

أفادت وكالة مهر للأنباء عن وسائل الإعلام الإسرائيلية صباح الاثنين، قال المسؤول الصهيوني السابق إنه من الخطأ الحديث عن سيطرة إسرائيل على قطاع غزة في الهجوم الأخير.

وأضاف أن حماس استأنفت بناء الأنفاق، وأنه طالما بقيت حماس، ستزداد فرص شن هجمات على الجيش.

وأكد المسؤول الصهيوني السابق أن هدفي إعادة الأسرى والقضاء على حماس متعارضان.

ووفقًا للتقارير، حذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، سابقًا في رسالة إلى بنيامين نتنياهو من خطر توسيع العملية في غزة لتشمل حياة الأسرى الإسرائيليين، وأكد أن احتلال مدينة غزة يعادل قتل الأسرى الإسرائيليين.

/انتهى/

رمز الخبر 1961992
یاسر المصری

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات