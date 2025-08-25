مسؤول صهيوني سابق: لايمكن القضاء على حماس

أفادت وكالة مهر للأنباء عن وسائل الإعلام الإسرائيلية صباح الاثنين، قال المسؤول الصهيوني السابق إنه من الخطأ الحديث عن سيطرة إسرائيل على قطاع غزة في الهجوم الأخير.

وأضاف أن حماس استأنفت بناء الأنفاق، وأنه طالما بقيت حماس، ستزداد فرص شن هجمات على الجيش.

وأكد المسؤول الصهيوني السابق أن هدفي إعادة الأسرى والقضاء على حماس متعارضان.

ووفقًا للتقارير، حذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، سابقًا في رسالة إلى بنيامين نتنياهو من خطر توسيع العملية في غزة لتشمل حياة الأسرى الإسرائيليين، وأكد أن احتلال مدينة غزة يعادل قتل الأسرى الإسرائيليين.

