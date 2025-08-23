استقالة جماعية لوزراء هولنديون احتجاجا على جرائم تل أبيب

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن وكالة أسوشيتد برس، أعلن وزراء منتمون إلى حزب "العقد الاجتماعي الجديد" في هولندا استقالاتهم.

جاءت استقالتهم بعد إعلانهم دعمهم لاستقالة وزير خارجية البلاد إثر فشل مساعيه لفرض عقوبات جديدة على الكيان الصهيوني.

وقد استقال وزير الخارجية الهولندي كاسبار فالدكامب من منصبه مساء الجمعة. اتُخذ القرار بعد جدلٍ ثار خلال اجتماع حكومي حول احتمال فرض عقوبات على تل أبيب.

وقال فالدكامب في بيان: "لقد توصلتُ إلى استنتاج مفاده أنني لستُ في وضع يسمح لي باتخاذ إجراءات أكثر جدية للضغط على إسرائيل".

وكان وزير الخارجية الهولندي قد أعرب يوم الخميس عن استعداده لفرض إجراءات جديدة على تل أبيب.

وكانت الحكومة الهولندية قد أعلنت سابقًا "إيتمار بن غفير" و"سموتريتش"، وهما وزيران صهيونيان، "شخصين غير مرغوب فيهما" في يوليو/تموز الماضي.

وكانت هولندا أيضا من بين 21 دولة وصفت في بيان مشترك صدر يوم الخميس الموافقة على خطة كبرى لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة بأنها "غير مقبولة ومخالفة للقانون الدولي".

