تألق تاريخي لفرسان الأولمبياد الخاص الإيرانيين في مسابقات الإمارات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تألق ثلاثة فرسان من الفريق الوطني الإيراني للأولمبياد الخاص أمس في منافسات الترويض والفروسية ضمن منافسات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للفروسية في العين، الإمارات العربية المتحدة، تاركين خمسة مراكز قيّمة في فئات مختلفة.

الترويض:

محمد رضا بيات (محافظة البرز) - المركز الأول، فئة BI3

أمير حسين بافراني (محافظة البرز) - المركز الأول، فئة CI3

سيدة شوآ حسن بور (محافظة مازندران) - المركز الثاني، فئة BI2

الفروسية الجميلة

سيدة شوآ حسن بور (محافظة مازندران) - المركز الأول، فئة BI3

أمير حسين بافراني (محافظة البرز) - المركز الثاني، فئة CI1

سُجِّل هذا النجاح التاريخي لأول مرة في تاريخ رياضة الفروسية للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية في إيران، وحقق شرفًا كبيرًا للمجتمع الرياضي في البلاد.

شارك المنتخب الوطني الإيراني للأولمبياد الخاص في هذه المنافسات بدعم من اللجنة البارالمبية الوطنية، والأولمبياد الخاص الإيراني، ووزارة الرياضة والشباب، واتحاد الفروسية، وتحت إشراف المدربين سيده إلهام مصدقي وأمير محسن ذاكري ظفرقندي، وعلي طهائي.

وقالت غزالة منتظم، رئيسة اللجنة البارالمبية الإيرانية للفروسية: "يُمثل هذا الإنجاز القيّم خطوة مهمة نحو تطوير الرياضة الشاملة وتحقيق العدالة الرياضية في الجمهورية الإسلامية، ويبعث أملاً جديداً في تحقيق حضور قوي في دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص في تشيلي 2027".

