وزير الخارجية الايراني والعراقي يدينان جرائم الكيان الصهيوني بحق شعب غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير خارجية بلادنا، السيد عباس عراقجي، الذي جدة جدة للمشاركة في الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، بوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين على هامش هذا الاجتماع، وأجرى محادثات معه.

وفي مستهل هذا الاجتماع، شكر وزير خارجية بلادنا الحكومة والشعب العراقيين على استضافتهم لزوار الأربعين، واعتبر هذه المناسبة الشيعية العظيمة رمزًا للتضامن والقوة لشيعة العالم.

كما أدان وزيرا خارجية إيران والعراق بشدة جرائم الكيان الصهيوني في حرمان شعب غزة المظلوم من الوصول إلى الضروريات الأساسية للحياة، وخاصة الغذاء والماء والدواء، وأكدا على ضرورة اتخاذ الدول الإسلامية والعربية إجراءات عملية لإنهاء الحصار الغذائي والدوائي المفروض على هذا القطاع، وتقديم المساعدة لشعب غزة الأعزل، ووقف الإبادة الجماعية، ومعاقبة المجرمين.

استعرض الطرفان العلاقات الثنائية وأكدا على أهمية توسيع التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، ومشددا على التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقيات الثنائية، وخاصة الاتفاقية الأمنية المشتركة، بالإضافة إلى استكمال مشروع سكة حديد شلمجة-البصرة.

