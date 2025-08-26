استعداد العراق لتبادل 10 ملايين سائح مع إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي رحب، خلال لقائه بحرمت الله رفيعي، رئيس رابطة مكاتب الخدمات السياحية الإيرانية،باقتراح القطاع الخاص السياحي الإيراني لتطوير السياحة التاريخية والثقافية وسياحة العلاجية بالإضافة إلى السياحة الدينية بين البلدين، وأعلن بأن وزارة السياحة العراقية مستعدة لتطوير التبادلات السياحية مع إيران.

رفيعي، الذي يتابع في بغداد ترتيبات عقد "رودشو" العراق بلقاء وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي والأقسام المختلفة لقطاع السياحة في العراق، قال: من المقرر عقد فعالية "رودشو" السياحة الإيرانية في اواخر سبتمبر في ثلاث مدن بغداد وكربلاء المقدسة والبصرة مع عقد جلسات بي تو بي وليالي إيران في هذه المدن الثلاث.

واضاف: وفقًا لإحصائيات الحكومة العراقية، يسافر سنويًا 3.5 مليون سائح عراقي للزيارة والصحة إلى إيران، ووفقًا لاقتراح وزير التراث الثقافي والسياحة الإيراني، من المقرر هذا العام إعداد ترتيبات لتبادل حوالي 10 ملايين سائح بين طهران وبغداد وبالعكس، ومن هذا العدد سيصل نصيب إيران إلى حوالي 5 ملايين سائح.

وقال رفيعي خلال لقاء وزير الثقافة والسياحة والتراث الثقافي العراقي، "أتيحت فرصة للمكالمة الهاتفية مع وزير التراث الثقافي والسياحة الايراني السيد الدكتور صالحي أميري، وتحدث الوزيران حول ترميم الآثار التاريخية وتطوير وتفعيل السياحة أكثر مع بعضهما البعض، وأعرب سيد رضا صالحي أميري عن أمله في أن يؤدي التخطيط الدقيق والاتفاقيات التي تتم إلى ازدهار أكبر للسياحة.

وأوضح رئيس رابطة مكاتب الخدمات السياحية: ان أحد العناوين المهمة المطروحة في لقاء وزير الفنون والسياحة والتراث الثقافي العراقي هو تطوير قسم السياحة العلاجية، وتبادل السياحة التاريخية والتعليمية، وإعداد مذكرة تفاهم بالتوقيع من الطرفين في هذا الشأن.

وأكد: وفقًا للاتفاقات الأولية، تم تقديم اقتراح لإقامة جولات سياحية مشتركة من دول أخرى في المنطقة، وتقرر أن يبذل البلدان اهتمامًا خاصًا في هذا الشأن.

/انتهى/