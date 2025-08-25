الشيخ قاسم: السلاح الذي يحمينا من عدونا لن نتخلى عنه.. أمريكا تعبث في لبنان وهي خطر عليه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ان معركة فجر الجرود ضد التكفيريين وداعش كانت بقرار حازم وجريء من الرئيس ميشال عون رغم الضغوط الأميركية.

وحول دعم اليمن لغزة قال: نسجل لليمن العزيز أنه يقف موقفاً بطولياً استثنائياً نادراً وسيُسَجَّل له في التاريخ وقوفه إلى جانب فلسطين.

وفيما يخص الازمة في لبنان قال الشيخ قاسم: بداية حل مشاكلنا في لبنان تكون باستعادة السيادة الوطنية ومن دون هذه البداية لا يمكن ذلك.

واضاف: أدعو الحكومة إلى جلسات مناقشة مكثقة لكيفية استعادة السيادة ومناقشة الخطط والبرامج، ندعو النخب إلى مساعدة الحكومة في وضع الخطط من أجل استعادة السيادة الوطنية، فلنعمل تحت شعار "نطالب حكومة لبنان باستعادة السيادة الوطنية" لنشعرها بأنها مسؤولة في العمل من أجل ذلك.

كما دعا الشيخ نعيم قاسم إلى إغراق وسائل التواصل الاجتماعي والفضاء الإعلامي بمقترحات للحكومة حول كيفية استعادة السيادة الوطنية.

واكد الشيخ نعيم قاسم ان المقاومة هي إيمان وإرادة وهي وطنية وشرف وهي عزة وصمود وهي حالة معاكسة للذل والاستسلام والخنوع، المقاومة هي نصير لجيش الدولة الوطني الذي يبقى المسؤول الأول في الدفاع عن الوطن، المقاومة هي رد فعل على العدوان تواجهه وتعيق أهدافه.

وشدد على انه يجب تسليح الجيش وتحميله المسؤولية والمقاومة عامل مساعد.

واضاف الشيخ نعيم قاسم: "إسرائيل" قد تحتل وتقتل وتدمر لكنها سنواجهها كي لا تستقر وهذا بمقدورنا، مشيرا إلى ان وظيفة المقاومة الآن أعلى وأشد ولن تتمكن "إسرائيل" من البقاء في لبنان.

كما لفت إلى ان القرار الحكومي الأخير غير ميثاقي وإذا استمرت الحكومة بهذه الصيغة فهي ليست أمينة على سيادة لبنان

واكد ان أميركا تمنع السلاح الذي يحمي الوطن، وان أميركا التي تعبث في لبنان ليست موثوقة بل هي خطر عليه.

وتابع الشيخ نعيم قاسم: إذا كنتم تريدون بسط السيادة وتعملون لمصلحة لبنان أوقفوا العدوان.

واشار إلى ان الحركة الأميركية التي نراها هي حركة لتخريب لبنان ودعوة إلى الفتنة.

الشيخ نعيم قاسم: من يريد نزع سلاحنا كمن ينزع روحنا منا وعندها سيرون بأسنا

واكد الشيخ نعيم قاسم ان السلاح الذي أعزنا لن نتخلى عنه والسلاح الذي يحمينا من عدونا لن نتخلى عنه، السلاح روحنا وشرفنا وأرضنا وكرامتنا ومستقبل أطفالنا، قائلا: من يريد نزع سلاحنا كمن ينزع روحنا منا وعندها سيرون بأسنا.

واضاف الامين العام لحزب الله: لا "خطوة مقابل خطوة" وعليهم تنفيذ الاتفاق أولا بعدها نناقش الاستراتيجية الدفاعية، كونوا شجعاناً وقفوا في وجه الضغوط وسنكون معكم في هذا الموقف العزيز.

واكد الشيخ نعيم قاسم ان لدى حزب الله أنصار ومؤيدون أكثر من نصف الشعب اللبناني وهؤلاء كلهم معنا لأجل حماية لبنان ومقاومة لبنان وشعبه وعزته.