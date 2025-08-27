هجوم صاروخي يمني جديد على الأراضي المحتلة

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن قناة الجزيرة، زعم المتحدث باسم الجيش الصهيوني أن الصاروخ تم اعتراضه وتدميره.

ولم يقدم بيان جيش الاحتلال مزيدًا من التفاصيل حول موقع الاعتراض أو مدى الأضرار المحتملة الناجمة عن الهجوم.

كما أعلن جيش الاحتلال أنه عقب إطلاق الصاروخ من اليمن، دوّت صفارات الإنذار الصاروخية في مناطق مختلفة من الأراضي المحتلة.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية مرارًا وتكرارًا أنه طالما استمر العدوان الإسرائيلي على غزة ولم يُرفع الحصار عن المنطقة، فإن هجماتها على الأراضي المحتلة ستستمر، وسيكون ميناء حيفا، أكبر موانئ الكيان، الهدف التالي للهجمات الصاروخية اليمنية.

وفي وقت سابق، كتب موقع "والا" الصهيوني في تقرير أن حركةأنصار الله في اليمن هي التي اختارت حتى عدد ومدى إطلاق الصواريخ: "نجح (أنصار الله في اليمن) في فرض نظام استنزاف على الكيان بوضع شروط مفادها أنه "طالما يُقصف قطاع غزة، ستُطلق الصواريخ والطائرات المسيرة اليمنية على إسرائيل".

أشار التقرير إلى أن كل هجوم نفذه جيش الاحتلال ضد أهداف حوثية في اليمن، كانت المؤسسة العسكرية (جيش الاحتلال) تأمل أن يكون الأخير ويغير موازين القوى ضد حركة انصار الله، لكن هذه التقديرات لم تكن واقعية.

وأضاف "والا": "لكن مع مرور الوقت وتزايد الهجمات الصاروخية، أدرك الجيش الإسرائيلي أن هناك حاجة لشيء آخر، فدخلت الولايات المتحدة العملية ضد أنصار الله".

ولكن عندما أدرك البيت الأبيض أيضًا أن التكاليف والأضرار تفوق الفوائد، لجأت القوة العظمى العالمية إلى المفاوضات، التي أدت في النهاية إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع أنصار الله، تاركةً إسرائيل وحدها معهم باستثناء مسألة الدفاع الصاروخي.

