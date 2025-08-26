قالیباف: في حال وقوع أي حرب جديدة، لن يكون هناك ضبط نفس

أفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وفي إشارةٍ إلى القدرات الدفاعية للبلاد، قال قاليباف: "في ظل الظروف الجديدة، يُعدّ تعزيز القدرات الدفاعية لإيران أولويةً قصوى وضرورةً ملحةً. وبصفتي مُطّلعًا على جهود القوات المسلحة، أقول للشعب الإيراني إن جهداً كبيراً وجادا يُبذل في سبيل تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد، وبفضل الخبرة القيّمة المُكتسبة من حرب الاثني عشر يومًا، تمّ تحديد العديد من نقاط الضعف وإزالتها.

سينتهي ضبط النفس في أي حرب مُحتملة قادمة

وقال: بتعزيز قدراتنا الحالية، تكون قواتنا العسكرية مُستعدةً للردّ بقوةٍ أكبر من ذي قبل على أي هجومٍ مُحتمل على إيران الحبيبة، حتى لا يُقرّر العدوّ مُهاجمة إيران إذا لم يُخطئ في حساباته مُجددًا". بالطبع، وضعت قواتنا المسلحة خططًا مناسبة لمنع العدو من ارتكاب أي خطأ في الحسابات، ومن بينها مناورات "اقتدار" الصاروخية التي أجرتها البحرية الإيرانية، والتي وجّهت رسالة واضحة للعدو مفادها أنه في الحرب القادمة المحتملة، سينتهي ضبط النفس، وستُتاح مساحات جديدة للردّ المضاد، وإذا أقدم العدو على أي إجراء، فسنشهد امتداد الحرب إلى مناطق جديدة وساحات اقتصادية وسياسية أخرى.

واختتم رئيس مجلس النواب كلمته قائلاً: أهنئ أعضاء ومدربي فرق أولمبياد البلاد على نجاح فرق أولمبياد الطلاب في بلادنا وحصولها على الميداليات في المسابقات العالمية، وخاصةً التألق اللافت لفريق أولمبياد علم الفلك والفيزياء الفلكية للجمهورية الإسلامية الإيرانية وفوزه بالميدالية الذهبية العالمية للعام الثاني على التوالي، وحصوله على خمس ميداليات ذهبية؛ نحن فخورون بكم يا أبناء إيران الشجعان، الذين رفعتم اسم بلدنا الحبيب إلى قمة الإنجازات العلمية العالمية على مستوى الطلاب.

/انتهى/