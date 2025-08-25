عراقجي يدعو لتعزيز قدرات العالم الإسلامي في مواجهة المخططات التوسعية للكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه استمرارا للمشاورات الدبلوماسية، التقى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سيد عباس عراقجي، مع وزير الخارجية التركي ورئيس منظمة التعاون الإسلامي، هاكان فيدان، وأجرى محادثات معه على هامش الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في جدة.

في هذا اللقاء، ثمن عراقجي دور تركيا في دعم الشعب الفلسطيني ورئاستها الفاعلة لمنظمة التعاون الإسلامي، ودعا إلى تعزيز القدرات المشتركة للعالم الإسلامي لمواجهة المخططات التوسعية للكيان الصهيوني والدفاع عن القضية الفلسطينية.

وتم استعراض أحدث التوجهات في التعاون الثنائي بين طهران وأنقرة، وأكد الوزيران على العلاقات الاستراتيجية والمستمرة بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون في مجالات رئيسية كالتجارة والطاقة والنقل وأمن الحدود والتبادلات الإقليمية.

كما رأى الجانبان أهمية عقد المجلس الأعلى للعلاقات الإيرانية التركية في أقرب وقت ممكن كخطوة عملية في تعميق العلاقات بين البلدين.

كما أكد وزيرا الخارجية الإيراني والتركي على مواصلة المشاورات والتنسيق الثنائي وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في إطار الاحترام المتبادل وحسن الجوار والمصالح المشتركة.