الخارجية الايرانية تدين بشدة العدوان الصهيوني على مجمع ناصر الطبي في غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، إسماعيل بقائي، بشدة الجريمة البشعة التي ارتكبها الكيان الصهيوني صباح اليوم بقصف مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس، وهو المستشفى الوحيد العامل في جنوب غزة.

وفي إشارة إلى استشهاد ما لا يقل عن 20 مريضًا وطاقمًا طبيًا، بالإضافة إلى 5 صحفيين، خلال هذا القصف الوحشي، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية ذلك بأنه جريمة حرب وحشية يخطط لها وينفذها الكيان الصهيوني تماشيًا مع خطة إبادة الفلسطينيين وبهدف تدمير فلسطين كأمة وهوية.

ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية استمرار تقاعس المنظمات الدولية والمدافعين عن حقوق الإنسان تجاه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في غزة والضفة الغربية بأنه أمر مخزٍ. وأكد على المسؤولية القانونية والأخلاقية لجميع الحكومات لوقف الإبادة الجماعية ومعاقبة المجرمين النازيين والصهاينة العنصريين، وقال إن أذرع نظام الاحتلال وداعميه السياسيين، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، باعتبارها متواطئة وشريكة في الجرائم البشعة المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، يجب أن يحاسبوا أمام المجتمع الدولي.