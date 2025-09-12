جلالي: روسيا اتخذت مواقف حازمة في الحرب المفروضة على إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح كاظم جلالي في برنامج حواري إخباري خاص، في إشارة إلى مواقف روسيا في الحرب المفروضة: "منذ اليوم الأول، شهدنا أن روسيا اتخذت مواقف حازمة وصارمة ضد الكيان الصهيوني. أصدرت هذه الدولة ثلاثة بيانات، واتخذت أيضًا مواقف محددة في مجلس الأمن".

وأضاف السفير الإيراني لدى روسيا: "في اليوم الأول من الحرب، طلبوا إجراء محادثة هاتفية مع بزشكيان، وفي اليوم الثاني، أجرى عراقجي محادثة هاتفية مع لافروف".

وتابع: "بعد يوم واحد من انتهاء الحرب، زار عراقجي موسكو والتقى بالسيد بوتين. كما زار السيد لاريجاني ووزير الدفاع موسكو".

وصرح جلالي: نعيش في عالم شهدنا فيه نهج الغرب المُفرّق تجاه إيران. ويحدث في هذا السياق أمران؛ أولهما سعيهم اليوم إلى تشكيل نظام جديد.

وتساءل عن سبب رد فعل الغربيين تجاه منظمتي شنغهاي وبريكس، مضيفًا: "الغرب يريد الحفاظ على هيمنته".

وأضاف جلالي: "خلال حرب الاثني عشر يومًا، شعر شعبنا تمامًا أن الولايات المتحدة وإسرائيل والغرب شنّوا حربًا مفروضة بالكامل على الأمة الإيرانية بهدف تغيير النظام".

وتطرق السفير الإيراني لدى روسيا إلى المناقشات التي أُثيرت بشأن شراء نظام الدفاع الجوي "إس-400" من هذا البلد، قائلاً: "يجب على أحدٍ ما تقديم وثيقة تُثبت أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية طلبت شراء نظام "إس-400" من روسيا.

وأضاف: نحن نُدافع عن المصالح الوطنية لإيران وشعبنا، وعلينا أن نسعى لتحقيق مصالحنا".

وتابع جلالي: "في الوضع الحالي حيث يتم مناقشة قضايا مثل "إعادة فرض العقوبات"، مع أي الدول يجب أن نشكل تحالفات؟"

