اتفاق ايراني طاجيكي على التعاون في المجالات الرياضية والشبابية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى رئيس لجنة الشباب والرياضة في جمهورية طاجيكستان ذو الفقار غول أحمد زاده، اليوم الاثنين، بوزير الرياضة والشباب الإيراني أحمد دنيامالي، وأجرى معه محادثات.

وقد جاءت زيارة أحمد زاده إلى طهران بدعوة من وزير الرياضة والشباب الإيراني، وبهدف تعزيز التبادلات الرياضية ومجال الشباب بين البلدين.

وخلال اللقاء، تم توقيع البرنامج التنفيذي لمذكرة التعاون بين الهيئات الرياضية والشبابية لجمهورية إيران الإسلامية وجمهورية طاجيكستان، كما تم الاتفاق على أن يقوم الطرفان بتنفيذ هذا البرنامج في أقرب وقت ممكن.