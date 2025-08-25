  1. إيران
  2. الرياضة
٢٥‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ٧:٣٩ م

اتفاق ايراني طاجيكي على التعاون في المجالات الرياضية والشبابية

اتفاق ايراني طاجيكي على التعاون في المجالات الرياضية والشبابية

وقّع وزير الرياضة والشباب الإيراني مع رئيس لجنة الشباب والرياضة في جمهورية طاجيكستان، مذكرة تفاهم تنص على تعاون البلدين في المجالات الرياضية والشبابية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى رئيس لجنة الشباب والرياضة في جمهورية طاجيكستان ذو الفقار غول أحمد زاده، اليوم الاثنين، بوزير الرياضة والشباب الإيراني أحمد دنيامالي، وأجرى معه محادثات.

وقد جاءت زيارة أحمد زاده إلى طهران بدعوة من وزير الرياضة والشباب الإيراني، وبهدف تعزيز التبادلات الرياضية ومجال الشباب بين البلدين.

وخلال اللقاء، تم توقيع البرنامج التنفيذي لمذكرة التعاون بين الهيئات الرياضية والشبابية لجمهورية إيران الإسلامية وجمهورية طاجيكستان، كما تم الاتفاق على أن يقوم الطرفان بتنفيذ هذا البرنامج في أقرب وقت ممكن.

رمز الخبر 1962029

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات